Добкин готов взять на поруки активистку, оголившуюся перед президентами

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин заявил, что готов взять на поруки активистке Femen Анджелину Диаш, которая в пятницу в обнаженном виде попыталась сорвать церемонию подписания документов президентами Украины и Белоруссии.

В пятницу на брифинге Александра Лукашенко и Петра Порошенко по итогам их встречи девушка с оголенной грудью начала кричать "Жыве Беларусь!". Такой лозунг был написан и у нее на теле. Охранники сразу схватили ее за руки и вывели из зала. Позже стало известно, что она является активисткой украинского движения Femen, известного своими скандальными флешмобами в отношении политиков. Девушку доставили в полицию, где она давала пояснения.

Как сообщил адвокат задержанной Ярослав Яценко, правоохранители обещают подать в субботу в Печерский суд Киева ходатайство об избрании меры пресечения Диаш, заседание суда планируется в этот же день.

"Готов взять на поруки активистку Femen Анжелину Диаш", — написал Добкин на своей странице в Facebook.