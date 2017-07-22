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    Общество

    Добкин готов взять на поруки активистку, оголившуюся перед президентами

    Тема:

    Один на один. Встреча Порошенко и Лукашенко (20)

    (обновлено: )11502
    Народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин заявил, что готов взять на поруки Анджелину Диаш, однако о причинах такого решения народный избранник не сообщил.
    Михаил Добкин в суде
    УНИАН

    КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин заявил, что готов взять на поруки активистке Femen Анджелину Диаш, которая в пятницу в обнаженном виде попыталась сорвать церемонию подписания документов президентами Украины и Белоруссии.

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    В пятницу на брифинге Александра Лукашенко и Петра Порошенко по итогам их встречи девушка с оголенной грудью начала кричать "Жыве Беларусь!". Такой лозунг был написан и у нее на теле. Охранники сразу схватили ее за руки и вывели из зала. Позже стало известно, что она является активисткой украинского движения Femen, известного своими скандальными флешмобами в отношении политиков. Девушку доставили в полицию, где она давала пояснения.

    Как сообщил адвокат задержанной Ярослав Яценко, правоохранители обещают подать в субботу в Печерский суд Киева ходатайство об избрании меры пресечения Диаш, заседание суда планируется в этот же день.

    "Готов взять на поруки активистку Femen Анжелину Диаш", — написал Добкин на своей странице в Facebook.

    Пост Михаила Добкина

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