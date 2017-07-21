В Житомирской области около 100 лишенных земли человек блокировали трассу

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. В Житомирской области в пятницу около 100 жителей села Кодня Житомирского района, перекрывали автодорогу "Житомир-Могилев-Подольский" вблизи села Кодня. Как сообщают СМИ, жители Кодни считают, что у них незаконно отбирают землю.
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Акция протеста продолжалась около часа. Представители власти пообещали разобраться в этом вопросе.
Акции протеста с перекрытием дорог проходят в Украине практически ежедневно. В частности, жители поселка Вишневец Тернопольской области и близлежащих сел ранее в двух местах перекрыли международную трассу, идущую на Ровно; они были возмущены убийством выпускницы и требовали справедливого расследования.