В Житомирской области около 100 лишенных земли человек блокировали трассу

Зоя Юхимчук Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/agro/2041631-na-jitomirschine-okolo-100-ostavshihsya-bez-zemli-jiteley-sela-blokirovali-trassu-foto.html

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. В Житомирской области в пятницу около 100 жителей села Кодня Житомирского района, перекрывали автодорогу "Житомир-Могилев-Подольский" вблизи села Кодня. Как сообщают СМИ, жители Кодни считают, что у них незаконно отбирают землю.

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Акция протеста продолжалась около часа. Представители власти пообещали разобраться в этом вопросе.

Акции протеста с перекрытием дорог проходят в Украине практически ежедневно. В частности, жители поселка Вишневец Тернопольской области и близлежащих сел ранее в двух местах перекрыли международную трассу, идущую на Ровно; они были возмущены убийством выпускницы и требовали справедливого расследования.

Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/agro/2041631-na-jitomirschine-okolo-100-ostavshihsya-bez-zemli-jiteley-sela-blokirovali-trassu-foto.html