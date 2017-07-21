Синоптики сделали прогноз на конец недели

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. 21 июля в Украине без осадков, лишь в северных, Волынской, Ровенской и Львовской областях местами пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами, сообщает Гидрометцентр.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 15-20°, днем 28-33°, на юге страны местами до 36°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 21-26°.
В Киеве местами пройдут небольшие дожди, возможна гроза. Температура ночью 17-19°, днем 30-32°.
В субботу, 22 июля, будут дожди на севере и западе страны. На остальной территории, в том числе на Закарпатье, без осадков. Температура днем 30-32°, а на юге, на побережье Черного моря – 35°.
В Киеве в субботу ночью и днем пройдут дожди, температура днем 31-33°.
В воскресенье, 23 июля, дожди будут и в центральной части страны. На юге будет жарко. В Киеве 23 июля дожди и грозы, дневная температура достигнет 29-31° градусов.
Ранее сообщалось, что в Греции поставлен европейский температурный рекорд — 45,9 градуса по Цельсию.