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    Общество

    Синоптики сделали прогноз на конец недели

    (обновлено: )488
    По информации Украинского гидрометцентра, в выходные в стране будет жаркая погода, температура местами поднимется до 35 градусов тепла, в отдельных областях грозы и дожди.
    Лето в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. 21 июля в Украине без осадков, лишь в северных, Волынской, Ровенской и Львовской областях местами пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами, сообщает Гидрометцентр.

    Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

    Температура ночью 15-20°, днем 28-33°, на юге страны местами до 36°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 21-26°.

    В Киеве местами пройдут небольшие дожди, возможна гроза. Температура ночью 17-19°, днем 30-32°.

    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 21 июля

    В субботу, 22 июля, будут дожди на севере и западе страны. На остальной территории, в том числе на Закарпатье, без осадков. Температура днем 30-32°, а на юге, на побережье Черного моря – 35°.
    В Киеве в субботу ночью и днем ​​пройдут дожди, температура днем 31-33°.

    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 22 июля

    В воскресенье, 23 июля, дожди будут и в центральной части страны. На юге будет жарко. В Киеве 23 июля дожди и грозы, дневная температура достигнет 29-31° градусов.

    Ранее сообщалось, что в Греции поставлен европейский температурный рекорд — 45,9 градуса по Цельсию.

    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 23 июля
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