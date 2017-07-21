Синоптики сделали прогноз на конец недели

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. 21 июля в Украине без осадков, лишь в северных, Волынской, Ровенской и Львовской областях местами пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами, сообщает Гидрометцентр.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 15-20°, днем 28-33°, на юге страны местами до 36°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 21-26°.

В Киеве местами пройдут небольшие дожди, возможна гроза. Температура ночью 17-19°, днем 30-32°.

meteo.gov.ua Карта погоды на 21 июля

В субботу, 22 июля, будут дожди на севере и западе страны. На остальной территории, в том числе на Закарпатье, без осадков. Температура днем 30-32°, а на юге, на побережье Черного моря – 35°.

В Киеве в субботу ночью и днем ​​пройдут дожди, температура днем 31-33°.

meteo.gov.ua Карта погоды на 22 июля

В воскресенье, 23 июля, дожди будут и в центральной части страны. На юге будет жарко. В Киеве 23 июля дожди и грозы, дневная температура достигнет 29-31° градусов.

Ранее сообщалось, что в Греции поставлен европейский температурный рекорд — 45,9 градуса по Цельсию.