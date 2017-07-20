Запрет на выезд. Прокуратура не пустила Гужву на день рождения отца

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Главному редактору интернет-издания "Страна.ua" Игорю Гужве не разрешили поехать к отцу поздравить его с днем рождения.

"Сегодня у моего отца день рождения. 76 лет. На выходные хотел поехать к нему в Славянск. В субботу выехать, в воскресенье вернуться. Так как теперь на любой выезд за пределы Киева мне нужно получать разрешение у следователя, написал соответствующее заявление", — написал он на своей странице в Facebook.

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При этом, по его словам, следователь была не против его поездки, однако "прокуратура запретила давать разрешение".

Игорь Гужва/Facebook, 20 июля 2017

Гужву задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал его с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог, и он вышел на свободу.

Ранее журналисты "Страны.ua" обратились к послам стран G7 и к представительству ЕС в Украине с просьбой защитить редакцию от давления властей.