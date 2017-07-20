наверх
20.07.201716:30
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    ЛНР оплатила Киеву часть долга за воду – Дейнего

    (обновлено: )125
    Самопровозглашенная Луганская народная республика оплатила часть долга за воду, поставляемую с подконтрольной Киеву территории, заявил полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.
    Водопроводный кран. Архивное фото
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

    ЛУГАНСК, 20 июл – РИА Новости. Самопровозглашенная Луганская народная республика оплатила часть долга за воду, которая поступает с подконтрольной киевским властям территории. Об этом заявил полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего, передает корреспондент РИА Новости в Луганске.

    Электричество
    УНИАН
    Соцсети: что значит Донбасс минус электрификация ЛНР?

    "Механизм мы опробовали (обговоренный на минских переговорах — ред.). Он сработал. Оплата за воду частична отправлена нашему поставщику воды – Попаснянскому водоканалу", — сказал журналистам в четверг Дейнего.

    Ранее генеральный директор "Луганского энергетического объединения" Владимир Грицай сообщил, что три населенных пункта (Попасная, Золотое и Горское) на подконтрольной Киеву территории Луганской области частично остались без воды после отключения водоснабжения "Попаснянским водоканалом". Грицай сообщил, что сумма задолженности на сегодня составляет 145 миллионов гривен.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Реинтеграция Донбасса. Об элементарных правах человека все забыли — Тарута

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте гибели Павла Шеремета
    Годовщина убийства Павла Шеремета
    Убийство мужчины на парковке в Киеве
    Рост криминала. Расстрел мужчины в Киеве
    Народный депутат Борислав Розенблат во время заседания Соломенского райсуда Киева по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 18 июля 2017 г.
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Редакция газеты "Вести"
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"