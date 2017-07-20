ЛНР оплатила Киеву часть долга за воду – Дейнего

ЛУГАНСК, 20 июл – РИА Новости. Самопровозглашенная Луганская народная республика оплатила часть долга за воду, которая поступает с подконтрольной киевским властям территории. Об этом заявил полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего, передает корреспондент РИА Новости в Луганске.

"Механизм мы опробовали (обговоренный на минских переговорах — ред.). Он сработал. Оплата за воду частична отправлена нашему поставщику воды – Попаснянскому водоканалу", — сказал журналистам в четверг Дейнего.

Ранее генеральный директор "Луганского энергетического объединения" Владимир Грицай сообщил, что три населенных пункта (Попасная, Золотое и Горское) на подконтрольной Киеву территории Луганской области частично остались без воды после отключения водоснабжения "Попаснянским водоканалом". Грицай сообщил, что сумма задолженности на сегодня составляет 145 миллионов гривен.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.