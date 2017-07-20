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    Общество

    У следствия нет официальных подозреваемых в убийстве Шеремета - МВД

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    Годовщина убийства Павла Шеремета (293)

    (обновлено: )1701
    Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко заявил, что украинские правоохранители в том числе хотели бы допросить бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, который находится в РФ.
    Год без Павла. В Киеве прошла акция к годовщине убийства Павла Шеремета
    twitter.com/alexrbchn

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Следствие официально никому не предъявило подозрение в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко.

    Год без Павла. В Киеве прошла акция к годовщине убийства Павла Шеремета
    twitter.com/ukrpravda_news
    Годовщина убийства Павла Шеремета: "дело чести" и бесчестье

    Советник главы МВД Украины Иван Варченко ранее в комментарии украинской службе "Радио Свобода" заявил, что "есть определенный круг подозреваемых лиц", которые могут скрываться от следствия. В четверг в Киеве проходит шествие к годовщине убийства журналиста.

    "Кто убил Павла Шеремета? Ответа на этот вопрос нет, потому что это преступление не раскрыто. Следствие на данный момент не имеет процессуальных подозреваемых. Следствие провело большое количество следственных действий… Но следствие не стоит на месте и работает постоянно", — заявил Шевченко.

    По его словам, Шеремет имел много контактов в РФ, однако российское следствие якобы не идет на сотрудничество с украинскими правоохранителями, что "существенно осложняет следствие". Шевченко заявил, что украинские правоохранители в том числе хотели бы допросить бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, который находится в РФ.

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    Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".

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    Изначально рассматривались шесть версий причин убийства Шеремета, в том числе его профессиональная деятельность, неприязненные отношения или личные мотивы однако на сегодняшний день ни заказчики, ни исполнители убийства журналиста не задержаны.

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