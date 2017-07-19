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    Общество

    Часть Луганской области осталась без воды

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    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Более 40 тысяч человек в Луганской области остались без водоснабжения, сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

    По его словам, в области сложилась чрезвычайная ситуация с энергообеспечением.

    "Вследствие обесточивания водоканалов без питьевой воды остались более 40 тысяч человек и 30 объектов социальной инфраструктуры, в т.ч. детская областная больница", — написал Гарбуз на своей странице в Facebook.

    При этом он добавил, что бесперебойное энергоснабжение зависит от стабилизации работы "ЛЭО", а предприятие находится в критическом финансово-экономическом положении.

    Юрий Гарбуз/Facebook, 19 июля 2017

     

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