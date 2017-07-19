Часть Луганской области осталась без воды

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Более 40 тысяч человек в Луганской области остались без водоснабжения, сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

По его словам, в области сложилась чрезвычайная ситуация с энергообеспечением.

"Вследствие обесточивания водоканалов без питьевой воды остались более 40 тысяч человек и 30 объектов социальной инфраструктуры, в т.ч. детская областная больница", — написал Гарбуз на своей странице в Facebook.

При этом он добавил, что бесперебойное энергоснабжение зависит от стабилизации работы "ЛЭО", а предприятие находится в критическом финансово-экономическом положении.