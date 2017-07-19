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    Военный парад и "Украинская песня". Утвержден план на День Независимости

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    Всего план мероприятий в День Независимости насчитывает более полутора десятков мероприятий. Военный парад пройдет на Крещатике в Киеве, а во Львове - общенациональный проект "Украинская песня".
    Военный марш в честь Дня Независимости в центре Киева. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Военный парад пройдет в Киеве в День Независимости 24 августа, сообщила в среду пресс-служба правительства Украины.

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    "Кабинет министров Украины в рамках подготовки и празднования 26-й годовщины Независимости Украины утвердил план торжественных мероприятий, предусматривающий, в частности, проведение парада войск на улице Крещатик в Киеве", — говорится в сообщении.

    В пресс-службе также отметили, что во Львове пройдет общенациональный проект "Украинская песня".

    Всего план мероприятий в День Независимости насчитывает более полутора десятков мероприятий, в частности, создание различных медийных, образовательных, культурных проектов, встреч и дипломатических приемов.

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    День Независимости Украины — государственный праздник, отмечается 24 августа в честь принятия акта провозглашения независимости страны, что принято считать датой образования современного украинского государства.

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