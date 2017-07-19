Военный парад и "Украинская песня". Утвержден план на День Независимости

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Военный парад пройдет в Киеве в День Независимости 24 августа, сообщила в среду пресс-служба правительства Украины.

"Кабинет министров Украины в рамках подготовки и празднования 26-й годовщины Независимости Украины утвердил план торжественных мероприятий, предусматривающий, в частности, проведение парада войск на улице Крещатик в Киеве", — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что во Львове пройдет общенациональный проект "Украинская песня".

Всего план мероприятий в День Независимости насчитывает более полутора десятков мероприятий, в частности, создание различных медийных, образовательных, культурных проектов, встреч и дипломатических приемов.

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День Независимости Украины — государственный праздник, отмечается 24 августа в честь принятия акта провозглашения независимости страны, что принято считать датой образования современного украинского государства.