Редакция "Вестей" предупредила о новой атаке на свои ресурсы

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КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. По ходатайству военной прокуратуры готовится решение об аресте и наложении запрета на пользование помещениями, где находятся редакции Радио Вести, газеты "Вести", сайтов vesti-ukr.com и ubr.ua.

"По данным источников "Вестей", в ближайшее время планируется новая атака на наши ресурсы. (…) В результате работа всех ресурсов будет остановлена, а команда журналистов и редакторов выставлена на улицу", — говорится в заявлении редакции.

Коллектив отмечает, что на подобные действия власть идет, "несмотря на то, что и украинская, и международная общественность резко осудили происходящее с "Вестями".

"Когда военный прокурор посылает элитные военные силы с пулеметами для рейда в офис радиостанции и обыскивает мобильные телефоны журналистов, контакты и текстовые сообщения, для этого может быть только одна интерпретация: это попытка запугивания и серьезная угроза свободы прессы", — подчеркнул исполнительный директор Committee to Protect Journalists (Международный комитет защиты журналистов) Джоэл Саймон, чьи слова приводятся в заявлении.

"Коллектив медиахолдинга "Вести Украина" требует остановить беспрецедентное давление на нашу редакцию, связанную с острыми публикациями, в частности, о работе правоохранительных органов. Власть грубо нарушает принципы свободы слова, пытаясь заткнуть рот неугодным и превращая Украину в тоталитарное государство", — говорится в нем.

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Коллектив "Вестей" также отмечает, что обратился в посольства стран ЕС, международные правозащитные организации и Европарламент.

"Мы требуем вмешаться в ситуацию также президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана, спикера парламента Андрея Парубия и парламентский комитет по вопросам свободы слова", — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что сотрудники Национальной полиции и Главной военной прокуратуры проводили следственные действия в столичном бизнес-центре "Гулливер", где находятся офисы "Вестей". Руководство обысками осуществлял главный военный прокурор Анатолий Матиос.