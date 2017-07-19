В Украине открылся Институт танковых войск

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Кабинет министров создал Институт танковых войск на основе факультета Национального университета "Харьковский политехнический институт".

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Украинские новости.

По словам министра обороны Степана Полторака, данное решение не повлияет на функционирование Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове.

Полторак также заявил, что все военные должны срочно выучить английский.

Ранее пресс-служба министерства обороны Украины сообщали, что по стандартам НАТО в Украине подготовлены почти 30 полноценных боевых подразделения Вооруженных сил.