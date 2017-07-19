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    Львовский "сюрприз": под Житомиром снова сбросили мусор

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    Невыносимый мусор Львова (359)

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    Согласно информации, работники отдела благоустройства на подъезде к свалке, находящейся между городом Барановка и селом Зеремля, обнаружили около 20 куб. м твердых бытовых отходов.
    Львовский мусор под Житомиром
    Newsone.ua

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Вблизи города Барановка Житомирской области обнаружили несанкционированный сброс львовского мусора. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Барановского городского совета.

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    "Львовский мусор уже в Барановской общине. Сегодня утром нас ждал "сюрприз". Работники отдела благоустройства на подъезде к свалке, находящейся между городом Барановка и селом Зеремля, обнаружили около 20 куб. м твердых бытовых отходов. На дороге остались четкие отпечатки колес автомобиля. Среди мусора есть бумаги, чеки, конверты, мешки и пр., надписи на которых указывают на то, что этот "подарок" из Львова. Барановский городской совет уведомил об инциденте соответствующие службы", — говорится в сообщении.

    В нем также отмечается, что ранее в Барановский городской совет поступило письмо от львовского городского головы Андрея Садового, в котором он описывает вышеуказанную проблему и просит помочь в захоронении твердых бытовых отходов из г.Львов на полигоне Барановки с возможностью заключения долгосрочных соглашений, гарантируя оплату всех расходов.

    Данный вопрос был включен в повестку дня 8-й сессии Барановского городского совета в разделе "Разное". 17 июля во время сессии обращение Садового было озвучено.

    "Депутат городского совета от партии "Объединение "Самопомич" Виктор Курбатов сообщил, что эта проблема уже решена и ее не нужно даже поднимать на сессии. Поэтому депутаты не обсуждали данный вопрос", — заявили в Барановском горсовете.

    Сейчас полицейские выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают лиц, причастных к организации незаконного вывоза мусора.

    Ранее сообщалось, что в Ставищенском районе Киевской области нашли мусор изо Львова. Всего было найдено около 40 тонн отходов.

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