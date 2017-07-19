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    Кабмин создает госконцерн по космическим технологиям "Арсенал"

    (обновлено: )6403
    В концерн "Арсенал - современные космические технологии" войдут 9 предприятий отрасли, а координировать его деятельность будет Государственное космическое агентство".
    Здание Кабинета министров Украины. Архивное фото
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Кабинет министров решил создать государственный концерн "Арсенал — современные космические технологии", специализирующийся на развитии военных и цивильных космических технологий и объединяющего 9 предприятий отрасли.

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    Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

    "Это постановление о создании государственного концерна "Арсенал — современные космические технологии". В него войдут 9 предприятий отрасли, а координировать его деятельность будет Государственное космическое агентство", — сказал министр экономического развития и торговли Степан Кубив, представляя постановление.

    Ранее замглавы Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Владимир Михеев заявил, что недофинансирование космической программы Украины составляет порядка 800 миллионов гривен.

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