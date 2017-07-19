В Украине могут продлить вступительную кампанию

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Министерство образования Украины может продлить для абитуриентов сроки подачи заявлений в связи со сбоями и ошибками в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, сообщает ZN.ua со ссылкой на первого заместителя министра образования и науки Владимира Ковтунца.

Вступительная кампания в высшие учебные заведения стартовала в Украине 29 июня.

При этом абитуриентам, в чьих заявлениях есть ошибки, замминистра посоветовал обращаться прямо в ГП "Инфоресурс".

"А если не сработает "Инфоресурс", будет поручение министерства исправить эти ошибки. В случае необходимости продлим срок приема заявлений. Все спорные вопросы будут решаться в пользу абитуриента", — сказал Ковтунец.

По итогам 18 июля Минобразования заявило, что продолжения сроков вступительной кампании не будет, поскольку подача заявлений ведется в штатном режиме.

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Ранее сообщалось, что согласно рейтинга британского журнала Times Higher Education, ни один университет Украины не попал в первую сотню лучших высших учебных заведений Европы.