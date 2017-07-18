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    Общество

    Патриоты против патриотов. В центре Одессы начались разборки

    (обновлено: )156961
    По данным местного издания, представители "Автомайдана" в составе около 30 человек пришли разбираться с представителями "Совета общественной безопасности".
    Патриотические разборки в Одессе, 18 июля 2017
    Думская.net

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Несколько десятков активистов выясняют между собой отношения на улице Жуковского в Одессе, где размещается офис организации "Совет общественной безопасности", сообщает "Думская".

    "Представители "Автомайдана" Виталия Устименко в составе около 30 человек пришли разбираться с РГБ (с укр. "Рада громадської безпеки" — Ред.). Им противостоит столько же оппонентов", — сказано в сообщении.

    Нашивка на форме украинского военного
    Сергей Дивеев/Facebook
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    По словам Устименко, представители "Совета общественной безопасности" удерживали их сторонника Демьяна Ганула.

    Конфликта пока нет.

    Как сообщил советник начальника одесской полиции Руслан Форостяк, некто начал распространять слухи, что "произошло насилие или вроде даже кого-то лишили свободы перемещения против его воли".

    "Стали раздаваться призывы к мобилизации и силовым действиям. Отменяю эти слухи о насилии и призываю активистов решать любые вопросы цивилизованно, а не кулаками или "стрелками" в стиле 90-х", — отметил Руслан Форостяк.

    В начале июля националистические разборки произошли в связи с концертом певицы Ирины Билык в Одессе. В итоге выступление состоялось.

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