Начато расследование по факту перевозки гроба с телом военного в "Москвиче"

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Командование Военно-Морских Сил ВСУ начало служебное расследование по факту перевозки гроба с телом погибшего военного в салоне "Москвича", сообщает пресс-служба ВМС.

"В ходе назначенного командованием ВМС ВС Украины служебного расследования будут установлены причины и обстоятельства, которые привели к ухудшению организации перевозки тела погибшего в дорожно-транспортном происшествии военнослужащего. Мы полностью разделяем возмущение авторов социальной сети нелепыми управленческими решениями командиров и начальников", — сказано в сообщении.

По данным ВМС, уже отстранен командир подразделения, который отказался предоставить транспорт.

"По итогам расследования будет дана строгая оценка служебной деятельности соответствующих должностных лиц", — добавили в ведомстве.

Об инциденте с ненадлежащей перевозкой сообщил одессит Владислав Сердюк, выложивший видео. Он увидел старенький "Москвич" с надписью "груз-200", двумя военными и гробом, который положили в салон и багажник. Кадры вызвали большой резонанс в обществе.