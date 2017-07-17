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    Общество

    В КС все судьи ушли в отпуск

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    Как заявил представитель пресс-службы, с сегодняшнего дня судьи в месячном отпуске. Таким образом, на данный момент в отпуске находятся 12 судей КС.
    Конституционный суд Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Все судьи Конституционного Суда ушли в отпуск до 18 августа. Об этом Украинским Новостям сообщили в пресс-службе.

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    "С сегодняшнего дня судьи в месячном отпуске", — сказала представитель пресс-службы.

    При этом не ушел в отпуск один человек, Михаил Гультай остался дежурным судьей.

    Таким образом, на данный момент в отпуске находятся 12 судей КС.

    Напомним, мэр Киева Виталий Кличко в течение 2016 года брал отпуск 12 раз.

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