В КС все судьи ушли в отпуск

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Все судьи Конституционного Суда ушли в отпуск до 18 августа. Об этом Украинским Новостям сообщили в пресс-службе.

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"С сегодняшнего дня судьи в месячном отпуске", — сказала представитель пресс-службы.

При этом не ушел в отпуск один человек, Михаил Гультай остался дежурным судьей.

Таким образом, на данный момент в отпуске находятся 12 судей КС.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко в течение 2016 года брал отпуск 12 раз.