Международная федерация журналистов осудила ситуацию с Гужвой

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости. Международная федерация журналистов осудила действия властей Украины в деле интернет-издания "Страна.ua" и ее главного редактора Игоря Гужвы, сообщила редакция издания.

"Полицейский рейд без разрешения суда на обыск, угрозы изданию, задержание Игоря Гужвы и продолжающееся запугивание и открытие уголовных дел, чтобы заставить замолчать независимые медиа, представляют собой серьезную угрозу для свободы слова", — заявил генеральный секретарь Международной федерации журналистов Энтони Беланджер.

По его словам, журналистскую деятельность, которая раскрывает коррупцию, нужно приветствовать, а не опасаться. "Реакция властей представляет угрозу не только для "Страна.ua", но и для всех средств массовой информации в осуществлении их права на расследования", — цитирует Беланджера издание.

Напомним, Гужву задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Гужва считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал журналиста с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог и он вышел на свободу.

Ранее журналисты "Страны.ua" обратились к послам стран G7 и к представительству ЕС на Украине с просьбой защитить редакцию от давления властей.