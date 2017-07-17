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    Общество

    Международная федерация журналистов осудила ситуацию с Гужвой

    Тема:

    Гужва: дело экс-редактора "Вестей" (43)

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    Генеральный секретарь Международной федерации журналистов Энтони Беланджер заявил, что журналистскую деятельность, которая раскрывает коррупцию, нужно приветствовать, а не опасаться.
    Главный редактор Интернет-издания Страна. UA. Игорь Гужва во время заседания Апелляционного суда по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 14 июля 2017 г.
    УНИАН

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости. Международная федерация журналистов осудила действия властей Украины в деле интернет-издания "Страна.ua" и ее главного редактора Игоря Гужвы, сообщила редакция издания.

    Игорь Гужва
    УНИАН
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    "Полицейский рейд без разрешения суда на обыск, угрозы изданию, задержание Игоря Гужвы и продолжающееся запугивание и открытие уголовных дел, чтобы заставить замолчать независимые медиа, представляют собой серьезную угрозу для свободы слова", — заявил генеральный секретарь Международной федерации журналистов Энтони Беланджер.

    По его словам, журналистскую деятельность, которая раскрывает коррупцию, нужно приветствовать, а не опасаться. "Реакция властей представляет угрозу не только для "Страна.ua", но и для всех средств массовой информации в осуществлении их права на расследования", — цитирует Беланджера издание.

    Напомним, Гужву задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Гужва считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал журналиста с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог и он вышел на свободу.

    Ранее журналисты "Страны.ua" обратились к послам стран G7 и к представительству ЕС на Украине с просьбой защитить редакцию от давления властей.

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