На премию имени Олеся Бузины номинированы Джулиан Ассанж и Оливер Стоун

Страница Олеся Бузины в Facebook

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. В список номинантов Международной литературно-медийной премии имени Олеся Бузины попали основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж и американский режиссер Оливер Стоун, сообщил президент благотворительного фонда поддержки ветеранов "Отрада" Евгений Шабаев.

"Мы не премия ненависти, размежевания народов России, Украины, Белоруссии или каких-то других народов. Мы — премия надежды, воли, чести и достоинства, прежде всего, людей, отражающих мнение простого народа, населяющего наши страны. Наш призыв, призыв нашей премии — говорить честно, говорить правду о том, что происходит", — сообщил журналистам Шабаев.

Оливер Стоун был внесен в список в номинации "Телеаналитика и телерепортаж, видеопроекты" за свой фильм "Украина в огне". Ассанж, в свою очередь, вошел в шорт-лист в номинации "Блогеры и интернет-издания".

"Джулиан Ассанж — это не просто фигура мировая. Это флаг журналистики, это то, к чему должен стремиться каждый журналист, понимая то, к чему он идет и для чего он работает", — заявил Шабаев.

Среди других известных номинантов представлены сама мать журналиста Валентина Бузина, вновь номинирована, но уже посмертно, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, а также американский боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон.

По состоянию на 13 июля 2017 года в список участников уже вошли более 80 заявок из России, Украины, Белоруссии, Франции, Эстонии, Польши, Дании, США и Великобритании.

Премия, учрежденная в 2015 году в память об украинском писателе, журналисте и телеведущем, убитом 16 апреля 2015 года в Киеве, присуждается за достижения в области литературы, журналистики и общественной деятельности, связанные с историей России и Украины и современными событиями в обеих странах. В 2018 году премия будет вручена в девяти номинациях: журналистика; политическая аналитика; военная журналистика; литература и книгоиздание; публицистика; телеаналитика и телерепортаж, видеопроекты; блогеры и интернет-издания; общественная и правозащитная деятельность; гражданская позиция.