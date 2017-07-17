Британия расширяет программы по подготовке украинских военных

КИЕВ, 17 июл – РИА Новости Украина. Великобритания расширяет тренировочные программы для украинских военных; как сообщает в понедельник министерство обороны страны, обучение поможет лучше обороняться от "снайперов, вооруженных транспортных средств и минометов".

"Этот тренинг, по своей природе оборонительный, поможет украинским войскам защититься от угроз, с которыми они сталкиваются в ежедневном режиме. Наращивая программы тренингов мы четко даем понять — мы поддерживаем граждан Украины и твердо привержены суверенитету и независимости страны", — сказал глава минобороны Великобритании Майкл Фэллон.

По данным министерства, с начала конфликта в Донбассе в марте 2014 года 2,7 тысячи украинских военнослужащих были убиты и еще 10 тысяч ранены. Только в этом году были убиты 128 человек. Сообщается, что Великобритания напрямую обучила уже более 5 тысяч военнослужащих украинской армии в 14 регионах вне Донбасса.

С 2015 года Великобритания проводит операцию ORBITAL с участием около 1,3 тысячи сотрудников. В рамках операции проводится обучение украинских военнослужащих. В прошлом году Фэллон указал, что миссия продолжится по меньшей мере до начала 2018 года.