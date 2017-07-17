Горняки шахты в Луганской области не выходят на поверхность, требуя зарплаты

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Более 30 горняков шахты имени Капустина ПАО "Лисичанскуголь", расположенной на подконтрольной Киеву территории Луганской области, третьи сутки не поднимаются на поверхность, требуя выплатить долги по зарплате, сообщает в понедельник глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"По уточненным данным на 9.00, на шахтах ГП "Лисичанскуголь" такая ситуация. Уже третьи сутки под землей на шахте имени Капустина остается 31 горняк. С 16 июля на шахте "Новодружеская" во вторую и третью смены остался под землей 21 шахтер. Администрация объединения запретила горнякам других смен спускаться в шахты. Задолженность по зарплате составила 3,5 месячного фонда", — написал Волынец на своей странице в Facebook в понедельник.

Ранее Независимый профсоюз горняков Украины сообщил, что горняки шахты имени Капустина не поднимаются на поверхность, пытаясь добиться выплаты задолженности по зарплатам еще с 2015 года.

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