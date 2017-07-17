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    До чего дошел прогресс. В Украине зарядили мобильный на расстоянии

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    Сообщается, что зарядное устройство может заряжать телефоны, электромобили на больших расстояниях, так как длинные волны позволяют ему передаваться в разных средах.
    Мобильная связь. Архивное фото
    informator.media

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. В Украине в рамках работ Научного Парка состоялась процедура беспроводной зарядки мобильного телефона на расстоянии 1,2 метра.

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    По словам словам Олега Соболева, председателя правления Ассоциации Wireless Ukraine, "теоретически обосновано и экспериментально подтверждено следующее: передающая и приемная антенны устройства беспроводной передачи электроэнергии образуют энергетически замкнутую систему, частично включающую в себя и энергию электромагнитного поля Земли".

    Соболев рассказал, что через возбуждение электромагнитного поля Земли в этой системе происходит передача электроэнергии от передающей антенны к приемной с КПД около 100%.

    "Наверное эта новость будет интересна не только таким как Илон Маск. Дело в том, что многие умы бьются за решение задачи передачи электричества беспроводным путем. И даже есть разные решения: например зарядка мобильного телефона в машине беспроводным путем. Однако физические принципы там совсем другие, расстояния небольшие.(…) зарядное устройство способно заряжать телефоны, электромобили и др. на больших расстояниях. Длинные волны позволяют ему передаваться в разных средах, не угрожая здоровью людей", — отметил Соболев.

    Ранее сообщалось, что в Украине проведены испытательные ракетные пуски с помощью мобильного командного пункта, который позволяет руководить спецоперациями любой сложности из любой точки страны.

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