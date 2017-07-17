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    Общество

    В Одессе установлен уникальный рекорд - самый длинный "живой" паровозик

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    В забавном перформансе приняли участие одесситы и гости города. Люди соединились в 18 "вагончиков" и прошлись центром города.
    Самый длинный паровозик в Одессе
    dumskaya.net

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Представитель Книги рекордов Украины зафиксировал в Одессе новый национальный рекорд – 226 одесситов и гостей города выстроились в единую цепь, изобразив "живой" паровоз.

    dumskaya.net
    Самый длинный "паровозик" в Одессе

    Акция была благотворительной, собирали средства на то, чтобы в будущем построить наземное метро между поселком Котовского и Пересыпью.

    Во время перформанса люди разделились на "вагоны", всего получилось 18, сообщает Думская.

    Когда представитель Книги рекордов зафиксировал рекорд, "вагончики" соединились в одну длинную цепь и с танцами под аккомпанемент духового оркестра промаршировал  к памятнику Дюку.

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