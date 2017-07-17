В Одессе установлен уникальный рекорд - самый длинный "живой" паровозик

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Представитель Книги рекордов Украины зафиксировал в Одессе новый национальный рекорд – 226 одесситов и гостей города выстроились в единую цепь, изобразив "живой" паровоз.

dumskaya.net Самый длинный "паровозик" в Одессе

Акция была благотворительной, собирали средства на то, чтобы в будущем построить наземное метро между поселком Котовского и Пересыпью.

Во время перформанса люди разделились на "вагоны", всего получилось 18, сообщает Думская.

Когда представитель Книги рекордов зафиксировал рекорд, "вагончики" соединились в одну длинную цепь и с танцами под аккомпанемент духового оркестра промаршировал к памятнику Дюку.