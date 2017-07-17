Синоптики сделали прогноз на начало недели

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. В понедельник, 17 июля, в Украине без осадков, лишь в восточных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза, сообщает Гидрометцентр.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в южной части — северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 8-13°, в Карпатском регионе 4-9°; днем 22-27°; на юге и востоке страны ночью 13-18°, днем 28-30°.

17 июля во Киеве осадков не будет. Температура ночью 11-13°, днем около 25°.

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Накануне в Киеве Государственная служба по чрезвычайным ситуациям объявляла штормовое предупреждение до конца суток, 16 июля.

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