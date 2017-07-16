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    Военные получат больше 10 тысяч единиц вооружения - Минобороны

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    Согласно информации, предполагается закупить новые и модернизированные образцы ВВТ, в том числе от государственного концерна "Укроборонпром" и других предприятий.
    Украинские военнослужащие. Архивное фото
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Вооруженные силы Украины в 2017 году получат больше 10 тысяч единиц вооружения и военной техники. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины генерал-майор Олег Шевчук, сообщает пресс-служба ведомства.

    Учения ВСУ. Архивное фото
    Министерство обороны Украины
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    По его словам, количество вооружения определил Генеральный штаб, учитывая потребности военных. В частности, предполагается закупить новые и модернизированные образцы ВВТ, в том числе от государственного концерна "Укроборонпром" и других предприятий.

    "Принято на вооружение 10 образцов вооружения и военной техники. Ремонтно-восстановительными подразделениями Вооруженных сил воссоздана исправность больше 6400 единиц вооружения и военной техники", – сообщил Шевчук.

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