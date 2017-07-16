Военные получат больше 10 тысяч единиц вооружения - Минобороны

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Вооруженные силы Украины в 2017 году получат больше 10 тысяч единиц вооружения и военной техники. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины генерал-майор Олег Шевчук, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, количество вооружения определил Генеральный штаб, учитывая потребности военных. В частности, предполагается закупить новые и модернизированные образцы ВВТ, в том числе от государственного концерна "Укроборонпром" и других предприятий.

"Принято на вооружение 10 образцов вооружения и военной техники. Ремонтно-восстановительными подразделениями Вооруженных сил воссоздана исправность больше 6400 единиц вооружения и военной техники", – сообщил Шевчук.