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    Общество

    На границе Украины с Молдовой откроют новый пропускной пункт

    (обновлено: )5
    Проект создания контрольного пункта был частью договоренностей, достигнутых между странами, в частности, межправительственного соглашения об организации совместного контроля и межведомственного протокола.
    Украина. Международный пункт пропуска.
    RIA News Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Завтра, 17 июля, президент Петр Порошенко вместе с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом примут участие в открытии совместного украинско-молдавского контрольного пункта пропуска "Кучурган — Первомайск" в Раздельнянском районе Одесской области. Об этом сообщают "Украинские Новости".

    Сотрудник Государственной пограничной службы Украины
    Госпогранслужба Украины/Facebook
    На всех парах в гетто. Соцсети о биометрическом контроле на границе

    Сообщается, что проект создания контрольного пункта был частью договоренностей, достигнутых между странами, в частности, межправительственного соглашения об организации совместного контроля и межведомственного протокола.

    Проект демаркации границы реализуется при поддержке Европейского Союза и основан на стандартах и передовой практике ЕС.

    Ранее сообщалось, что пограничная служба Польша не рекомендует продлевать действие пешеходного пункта пересечения украинско-польской границы в пункте пропуска "Угринов — Долгобичув".

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