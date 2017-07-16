На границе Украины с Молдовой откроют новый пропускной пункт

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Завтра, 17 июля, президент Петр Порошенко вместе с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом примут участие в открытии совместного украинско-молдавского контрольного пункта пропуска "Кучурган — Первомайск" в Раздельнянском районе Одесской области. Об этом сообщают "Украинские Новости".

Сообщается, что проект создания контрольного пункта был частью договоренностей, достигнутых между странами, в частности, межправительственного соглашения об организации совместного контроля и межведомственного протокола.

Проект демаркации границы реализуется при поддержке Европейского Союза и основан на стандартах и передовой практике ЕС.

Ранее сообщалось, что пограничная служба Польша не рекомендует продлевать действие пешеходного пункта пересечения украинско-польской границы в пункте пропуска "Угринов — Долгобичув".