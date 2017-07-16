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    Общество

    В Киеве объявлено штормовое предупреждение

    (обновлено: )23713
    В ГСЧС сообщают, что в случае усиления ветра все окна в доме нужно плотно закрыть, а оказавшись на улице - держаться подальше от деревьев, линий электропередач и рекламных щитов.
    Непогода. Архивное фото
    RIA News Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. В Киеве Государственная служба по чрезвычайным ситуациям объявила штормовое предупреждение до конца суток, 16 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

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    "В ближайший час и до конца суток 16 июля в Киеве возможны порывы ветра силой в 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

    В случае усиления ветра все окна в доме советуют плотно закрыть, а оказавшись на улице — держаться подальше от деревьев, линий электропередач и рекламных щитов. При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. рекомендуют немедленно информировать экстренные службы.

    Ранее сообщалось, что в Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Черниговской, Сумской, Житомирской и Киевской областях ожидаются грозы, в отдельных районах — град и шквалы 15-20 м/с. Было объявлено штормовое предупреждение.

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