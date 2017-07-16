В Луганской области горняки вторые сутки не выходят из шахты

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. В Луганской области горняки шахты имени Капустина ПАО "Лисичанскуголь" вторые сутки не выходят на поверхность, сообщает Независимый профсоюз горняков Украины.

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Как стало известно, люди пытаются добиться выплаты задолженности по зарплатам еще с 2015 года.

"На шахте работает только водоотлив и вентиляция. Вчера первая смена шахты им. Г. Капустина отказалась выезжать из шахты, а другие смены — спускаться. Их цель — выплата задолженности по заработным платам, начиная с 2015 года. Они настроены очень решительно", — приводятся в сообщении слова главы профсоюза Михаила Волынца.

По его словам, также задолженность по выплате зарплат существует и на других госшахтах.

"И если ко Дню шахтера задолженность не погасят — такие забастовки неизбежны во всей Украине. В этот четверг парламентарии приняли изменения в госбюджет, где 280 миллионов гривен (10,7 миллиона долларов) предусмотрели в поддержку горной отрасли. Надеюсь, что эти средства будут направлены на закрытие задолженности по заработным платам", — отмечает Волынец.

Как уточняет профсоюз, по состоянию на 11.00 воскресенья под землей находились уже 54 горняка.

Как сообщалось ранее, задолженность по выплате заработной платы перед шахтерами государственных шахт составляет 410 млн грн.