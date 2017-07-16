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    Общество

    Украина отмечает День металлурга и бухгалтера

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    В поздравлении с Днем работников металлургической и горнодобывающей промышленности премьер отметил, что кропотливый и добросовестный труд украинских горняков и металлургов уже давно получил широкое признание и уважения в обществе.
    Доменная печь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил работников металлургической и горнодобывающей отрасли, а также бухгалтеров с профессиональным праздником. Текст поздравления обнародован на Правительственном портале.

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    "От имени правительства и от себя лично поздравляю с профессиональным праздником — Днем работников металлургической и горнодобывающей промышленности! Кропотливый и добросовестный труд украинских горняков и металлургов уже давно получил широкое признание и уважения в обществе. Эти люди выбрали "горячую профессию", которая не терпит малодушных. Желаю всем работникам горно-металлургического комплекса новых производственных достижений, крепкого здоровья, материальных средствам, согласия и мира в нашей стране!" — пожелал глава правительства.

    "Пришло время модернизации производственных мощностей ряда подотраслей комплекса, в частности внедрение инновационных проектов развития технологий и оборудования нового поколения, обеспечение рентабельности и минимизации расходов, сохранение и защиту окружающей среды. Убежден, что такие нововведения вполне возможны и является приоритетом работы правительства, ведь комплекс имеет мощный инфраструктурный и научно-технический потенциал, — отмечается в поздравлении премьер-министра.

    При этом в поздравлении премьер-министра в адрес бухгалтеров отмечается: "Желаю всем украинским бухгалтерам профессионального роста, крепкого здоровья, благополучия, согласия и мира!"

    В этой ответственной профессии, по мнению премьер-министра, высоко ценятся как профессиональные знания и опыт, так и моральные качества — честность и порядочность. "От добросовестной и результативной работы бухгалтеров зависит экономический успех организаций, благосостояние работников, соблюдения финансовой стабильности. Поэтому пусть в этот летний день раздаются слова благодарности и поддержки нашим бухгалтерам!" — говорится в поздравлении.

    Ранее Украина отмечала День медицинского работника. Премьер-министр Владимир Гройсман поздравил медиков с профессиональным праздником и поблагодарил за их труд.

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