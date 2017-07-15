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    Общество

    В МВД рассказали, сколько оружия на руках у украинцев

    Тема:

    Рост криминала в Украине (305)

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    По словам Геращенко, сколько незарегистрированного оружия – точной цифры нет. Он также заявил, что выступает за проведение в Украине консультативного референдума по вопросу легализации оружия.
    Антон Геращенко
    УНИАН

    КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко в эфире программы "Гордон" на телеканале "112 Украина" рассказал, сколько единиц оружия сегодня на руках у украинцев.

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    "Официально – 900 тысяч. Из них где-то 130 тыс. – нарезных и порядка 800 тысяч с копейками – гладкоствольных. Что касается, сколько незарегистрированного оружия – точной цифры нет. На сегодня у нас разрешено любой вид вооружения иметь на руках, кроме короткоствольного оружия, то есть пистолетов, которые можно носить скрытно", — сообщил он.

    "Цифры могут быть разные, но все они не являются точными", — добавил он.

    Геращенко также заявил, что выступает за проведение в Украине консультативного референдума по вопросу легализации оружия.

    Ранее сообщалось, что в Киеве на Позняках на улице Григоренко, 14, неизвестный мужчина в ходе конфликта выстрелил в лицо велосипедистуи спокойно пошел в соседний подъезд.

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