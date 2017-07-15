наверх
15.07.201710:50
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Минобороны решило в этом году значительно довооружить войска

    (обновлено: )64
    Как заявил замминистра обороны генерал-майор Олег Шевчук, предполагается закупить новейшие и модернизированные образцы ВВТ, в том числе от концерна "Укроборонпром" и других предприятий.
    Министерство обороны Украины
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. В этом году запланировано поставить в войска более 10 тысяч единиц вооружения и военной техники, заявил заместитель министра обороны Украины генерал-майор Олег Шевчук во время брифинга.

    Учения ВСУ. Архивное фото
    Министерство обороны Украины
    Финансирование ВСУ: есть деньги - тратим, нет - сидим

    Смотрите также: Силы спецопераций ВСУ на международных учениях НАТО в Литве

    По его словам, предполагается закупить новейшие и модернизированные образцы ВВТ, в том числе от концерна "Укроборонпром" и других предприятий.

    "Так, принято на вооружение 10 образцов вооружения и военной техники. Ремонтно-восстановительными подразделениями Вооруженных Сил восстановлена исправность более 6,4 тысячи единиц вооружения и военной техники", — сообщил Шевчук.

    Ранее президент Петр Порошенко заявил, что контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах Украины заключили более 90 тысяч украинцев.


    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте убийства украинок в Египте
    Опасный Египет: убийство туристов в отеле
    Обыск в холдинге "Вестей" завершен, силовики покинули здание
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"
    Ранение нардепа "Народного фронта" Евгения Дейдея в зоне АТО
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Медики со всей Украины вышли на протест под МОЗ
    Медреформа или медицинский геноцид?