Минобороны решило в этом году значительно довооружить войска

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. В этом году запланировано поставить в войска более 10 тысяч единиц вооружения и военной техники, заявил заместитель министра обороны Украины генерал-майор Олег Шевчук во время брифинга.

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По его словам, предполагается закупить новейшие и модернизированные образцы ВВТ, в том числе от концерна "Укроборонпром" и других предприятий.

"Так, принято на вооружение 10 образцов вооружения и военной техники. Ремонтно-восстановительными подразделениями Вооруженных Сил восстановлена исправность более 6,4 тысячи единиц вооружения и военной техники", — сообщил Шевчук.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах Украины заключили более 90 тысяч украинцев.



