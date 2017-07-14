ООН: "хлебное перемирие" в Донбассе соблюдается не полностью

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Перемирие на востоке Украине, объявленное на период сбора урожая с 24 июня по 31 августа, соблюдается не полностью, сообщается в докладе управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Новый доклад охватывает период с 1 по 30 июня.

"Несмотря на то что есть призыв о полном прекращении огня вдоль линии соприкосновения, продолжают поступать сообщения о ежедневных столкновениях во всех основных районах", — говорится в докладе.

Авторы доклада отмечают "относительное временное затишье" в связи с соглашением о прекращении огня, однако, по их оценке, "география и масштаб военных действий остаются в целом неизменными по обе стороны контактной линии, и почти каждый день сообщается о пострадавших мирных жителях".

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Реинтеграция Донбасса. Об элементарных правах человека все забыли — Тарута

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.