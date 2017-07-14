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    Общество

    Главред "Вестей" заявила, что силовики выносят оргтехнику из редакции

    Тема:

    Дело Клименко и обыски в "Вестях" (168)

    (обновлено: )13702
    Главный редактор издания "Вести" Оксана Омельченко сообщила, что силовики, проводящие обыск, переписывают личную информацию журналистов.
    Силовики после обысков в редакции Вестей
    Оксана Омельченко, facebook

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Представители силовых структур, которые проводят обыски в медиа-холдинге "Вести",  выносят оргтехнику из офиса.

    Об этом сообщила заявила главный редактор издания Оксана Омельченко на свое странице в Facebook.

    По ее словам, в редакции обыск продолжается и сотрудникам запрещают покидать помещение.

    Пост Оксаны Омельченко в facebook
    Пост Оксаны Омельченко в facebook

    "Вести с фронтов. Заложники, которых держат в офисе почти 9 часов, рассказывают, что бойцы Матиоса переписывают данные телефонных симок, имей-кодов и шуршат по всей телефонной книжке и переписке в мессенджерах. Вот так у нас обращаются с журналистами", — написала Омельченко.

    Оксана Омельченко, facebook
    Силовики после обысков в редакции "Вестей"

    Напомним, издание "Вести" сообщило, что в его офисе в торговом центре "Гулливер" в центре Киева представители спецслужб проводят обыски, работа редакции заблокирована. Позже главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что правоохранители проводят более 180 обысков в помещениях, расположенных в ТРЦ "Гулливер", которые принадлежат Клименко, в том числе в редакции "Радио Вести". По его словам, финансирование медиа-холдинга "Вести" осуществляется из средств, получаемых за предоставление в пользование 1 тыс. железнодорожных вагонов.

    Он подтвердил, что обыски проходят в редакции издания, но подчеркнул, что сами журналисты холдинга не обыскиваются и не являются фигурантами уголовного производства.

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