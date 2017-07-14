Главред "Вестей" заявила, что силовики выносят оргтехнику из редакции

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Представители силовых структур, которые проводят обыски в медиа-холдинге "Вести", выносят оргтехнику из офиса.

Об этом сообщила заявила главный редактор издания Оксана Омельченко на свое странице в Facebook.

По ее словам, в редакции обыск продолжается и сотрудникам запрещают покидать помещение.

Пост Оксаны Омельченко в facebook Пост Оксаны Омельченко в facebook

"Вести с фронтов. Заложники, которых держат в офисе почти 9 часов, рассказывают, что бойцы Матиоса переписывают данные телефонных симок, имей-кодов и шуршат по всей телефонной книжке и переписке в мессенджерах. Вот так у нас обращаются с журналистами", — написала Омельченко.

Оксана Омельченко, facebook Силовики после обысков в редакции "Вестей"

Напомним, издание "Вести" сообщило, что в его офисе в торговом центре "Гулливер" в центре Киева представители спецслужб проводят обыски, работа редакции заблокирована. Позже главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что правоохранители проводят более 180 обысков в помещениях, расположенных в ТРЦ "Гулливер", которые принадлежат Клименко, в том числе в редакции "Радио Вести". По его словам, финансирование медиа-холдинга "Вести" осуществляется из средств, получаемых за предоставление в пользование 1 тыс. железнодорожных вагонов.

Он подтвердил, что обыски проходят в редакции издания, но подчеркнул, что сами журналисты холдинга не обыскиваются и не являются фигурантами уголовного производства.