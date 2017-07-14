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    Общество

    Адвокатам Гужвы отказали в отводе судейской коллегии

    Тема:

    Гужва: дело экс-редактора "Вестей" (42)

    (обновлено: )1202
    Адвокаты Гужвы Елена Лукаш и Юрий Иващенко просили отвода судей, аргументируя это тем, что за сутки до сегодняшнего заседания в составе судейской коллегии было осуществлено перераспределение судей.
    Заседание Апелляционного суда по избранию меры пресечения руководителю Интернет-издания Страна.UA. Игорю Гужве
    УНИАН

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Киева в ходе заседания в пятницу отказал главреду издания "Страна.ua" Игорю Гужве и его защитникам в отводе судейской коллегии.

    Адвокаты Гужвы Елена Лукаш и Юрий Иващенко просили отвода судей, аргументируя это тем, что за сутки до сегодняшнего заседания в составе судейской коллегии было осуществлено перераспределение судей.

    УНИАН
    Заседание Апелляционного суда по избранию меры пресечения руководителю Интернет-издания Страна.UA. Игорю Гужве

    Как сообщает издание, на данный момент в суде начинается слушание дела по увеличению размера залога для главреда в шесть раз.

    Главреда "Страны.ua" Гужву задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Гужва считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал журналиста с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог и он вышел на свободу.

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