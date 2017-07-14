Во Львове отрапортовали об очистке города от мусора

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КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Во Львове завершена очистка площадок от скопившегося мусора, который длительное время не вывозили из города, сообщает пресс-служба Львовской областной администрации, которая занималась вывозом мусора.

"В городе завершили уборку всех переполненных мусорных площадок. Сегодня вывоз твердых бытовых отходов из города вошел в привычный режим работы", — говорится в сообщении на сайте областной администрации.

По данным властей, в период с 23 июня до 13 июля во Львове убрали 677 переполненных мусорных площадок, далее власти будут налаживать раздельный сбор твердых бытовых отходов в городе.

В апреле власти Львова и Львовской области при посредничестве правительства подписали меморандум о временном вывозе твердых бытовых отходов из Львова на свалки 19 городов области, пока городские власти системно решат эту проблему.

Кабмин в среду принял распоряжение о выделении из резервного фонда госбюджета 50 миллионов гривен (около 1,9 миллиона долларов) на оборудование полигонов по утилизации твердых бытовых отходов во Львовской области, чтобы они могли принимать мусор из Львова.

После закрытия свалки под Львовом в прошлом году из-за пожара, в результате которого погибли люди, город столкнулся с проблемой утилизации бытовых отходов. Городские власти пытались наладить вывоз мусора на свалки других регионов, однако, как заявил мэр Львова Андрей Садовой, этот процесс был заблокирован со стороны местных властей. Садовой обвинил высшее руководство Украины в "полном игнорировании мусорной блокады Львова", которая, по его словам, грозит перерасти в экологическую катастрофу.