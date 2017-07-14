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    Общество

    В МВД выступили за ужесточение наказания за распитие алкоголя на улице

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    Свое мнение относительно распитие алкоголя в общественных местах советник главы МВД Зорян Шкиряк выразил, комментируя инициативу Киевсовета относительно значительного роста штрафов за курение в неположенных местах.
    Бутылка пива. Архивное фото
    RIA News Константин Чалабов

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. В Украине нужно усилить административную ответственность за распитие алкоголя в общественных местах, заявил в эфире телеканала "112 Украина" советник главы МВД Зорян Шкиряк.

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    Свое мнение относительно распитие алкоголя в общественных местах Шкиряк выразил, комментируя инициативу Киевсовета относительно значительного роста штрафов за курение в неположенных местах.

    "Если говорить обо мне, то я категорически поддерживаю запрет курения в местах общественного пользования… Если это место отведено для таких мероприятий, то я проблем не вижу. Если это происходит где-то на террасе, но в парке рядом с дорожкой, где люди проходят с колясочками, или гуляют с детьми, то, безусловно, это недопустимо. Я считаю, что также нужно усиливать административную ответственность за распитие спиртных напитков в общественных местах", — сказал Шкиряк.

    Напомним, 6 июня вступило в законную силу решение суда, согласно которому Киевский городской совет обязан отменить запрет на продажу алкоголя и слабоалкогольных напитков в ночное время.

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