По стандартам НАТО подготовлены почти 30 подразделений ВСУ

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. По стандартам НАТО в Украине подготовлены почти 30 полноценных боевых подразделения Вооруженных сил, сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.

"По стандартам НАТО в Вооруженных силах Украины подготовлены 28 полноценных боевых подразделений. Для их подготовки были задействованы инструкторы из Канады, Великобритании, США, Литвы и Польши… Кроме того, в 2017 году по стандартам альянса для Вооруженных сил подготовлено уже 297 инструкторов, а всего с начала военной реформы — около 1,2 тысячи военнослужащих-инструкторов, из них около 600 — с участием иностранных инструкторов", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в 2017 году по новым стандартам провели 166 мероприятий оперативной подготовки и 184 основных мероприятия боевой подготовки.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.