Украина представит истребители Су-27 на авиационном показе в Британии

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Два истребителя Су-27 и военно-транспортный самолет Ил-76 представят Украину на международном авиационном показе "The Royal International Air Tattoo — 2017" в Великобритании, сообщила в четверг пресс-служба министерства обороны Украины.

"Летный и инженерно-технический состав 831 бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных сил ВС Украины, которая дислоцируется в Полтавской области, отбыл в Великобританию для участия в международном авиационном показе "The Royal International Air Tattoo — 2017". В этом году Украина будет представлена ​​двумя самолетами-истребителями Су-27 и военно-транспортным самолетом Ил-76", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в этом году украинские военные летчики увеличили количество фигур высшего пилотажа и добавили новые элементы, которые выполняются на малых и предельно малых высотах.

Мероприятие пройдет с 14 по 17 июля в Глостершире.