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    В больнице Запорожской области пациентов заразили гепатитом С

    (обновлено: )49
    Сообщается, что пациенты, которых заразили вирусом гепатита С во время проведения процедуры гемодиализа, обратились в прокуратуру.
    Медицинские инструменты. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Eric Audras

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. В Токмакской центральной районной больнице Запорожской области четырех пациентов заразили вирусом гепатита С, это произошло во время проведения процедуры гемодиализа, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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    "На днях в прокуратуру Запорожской области обратилось четверо жителей Токмакского района с заявлениями о том, что во время проведения процедуры гемодиализа в КУ "Токмакская центральная районная больница" их заразили вирусом гепатита С. Сведения, изложенные в этих заявлениях, внесены в ЕРДР по ч.2 ст.131 УК Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее заражение лица вирусом иммунодефицита человека либо иной неизлечимой инфекционной болезни), начато досудебное расследование", — сообщает ведомство.

    Виновным лицам, которые допустили совершение преступления, грозит до восьми лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что недовольные медицинской реформой устроили у Минздрава акцию протеста: около здания прошелся человек в виде смерти с косой и в маске и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун, а здание залили "кровью".

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