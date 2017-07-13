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    Общество

    Гастроли львовского мусора: более 100 т нашли в Тернопольской области

    Тема:

    Невыносимый мусор Львова (356)

    (обновлено: )4640
    Как отмечается, подтверждают львовское происхождение мусора остатки документов и платежных квитанций. Направлено ходатайство в отделение Национальной полиции в Шумском районе.
    Львовский мусор в Тернопольской области
    lvivnews.com.ua

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. В Шумском районе Тернопольской области работники КП "Шумсккоммунсервис" обнаружили около 120 тонн несанкционированных твердых бытовых львовских отходов. Об этом сообщает Lvivnews.

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    Подтверждают львовское происхождение мусора остатки документов и платежных квитанций.

    Горсовет направил ходатайство в отделение Национальной полиции в Шумском районе и Государственной экологической инспекции Украины в Тернопольской области о необходимости реагирования.

    В апреле власти Львова и Львовской области при посредничестве правительства Украины подписали меморандум о временном вывозе твердых бытовых отходов из Львова на свалки 19 городов области, пока городские власти системно решат эту проблему.

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