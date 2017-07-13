Гастроли львовского мусора: более 100 т нашли в Тернопольской области

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. В Шумском районе Тернопольской области работники КП "Шумсккоммунсервис" обнаружили около 120 тонн несанкционированных твердых бытовых львовских отходов. Об этом сообщает Lvivnews.

Подтверждают львовское происхождение мусора остатки документов и платежных квитанций.

Горсовет направил ходатайство в отделение Национальной полиции в Шумском районе и Государственной экологической инспекции Украины в Тернопольской области о необходимости реагирования.

В апреле власти Львова и Львовской области при посредничестве правительства Украины подписали меморандум о временном вывозе твердых бытовых отходов из Львова на свалки 19 городов области, пока городские власти системно решат эту проблему.