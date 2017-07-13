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    Общество

    Активисты заблокировали выходы из Рады

    Тема:

    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов (107)

    (обновлено: )49441
    Сообщается, что более тысячи активистов, которые собрались у Рады в четверг, заблокировали все 6 входов и выходов из парламента.
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    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. "Нацкорпус" и другие активисты общественных организаций, которые собрали в четверг на акцию протеста, заблокировали выходы из Верховной Рады.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Об этом сообщает гражданская инициатива "Прочь депутатскую неприкосновенность" на своей странице в Facebook.

    "Более 1000 активистов общественных организаций и движений заблокировали все 6 входов и выходов из Верховной Рады. По улице Грушевского у 1-3 подъездов проход заблокирован машинами "Автомайдана" и активистами "Национального корпуса" и "Центра противодействия коррупции". Со стороны улицы Садовой возле комитетов подземный проход к Раде заблокирован "Антикорупционным штабом", — говорится в сообщении.

    Активисты требуют от парламента проголосовать законопроект о снятии неприкосновенности со всех народных депутатов. Только после этого блокада будет снята, а выходы — открыты, сообщают они.

    Напомним, сегодня Верховная Рада в 17.00 рассмотрит вопрос о даче согласия на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина, подозреваемого в сговоре группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земли в Харькове стоимостью более 220 млн грн.

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