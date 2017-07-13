На полигоне под Чугуевом военные объявили голодовку

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Военные 54-й отдельной механизированной бригады (ОМБР), которые находятся на военном полигоне в Башкировке под Чугуевом Харьковской области, объявили голодовку "после своеволия комбрига бригады Майстренко".

"Бойцы 54 ОМБР объявляют голодовку. 12.07.2017 бойцам были вручены приказы на перевод их по 6 разным бригадам ВСУ. В приказе четко указано "на основании рапорта бойца". Так вот, товарищ комбриг заигрался, рапортов не было. Налицо факт мошенничества со стороны бригады для уничтожения добровольцев", — сообщила волонтер, боец указанной бригады Яна Червоная.

По ее словам, после того, как бойцов "раскидали внутри бригады", было обращение к комбригу "соединить нас в одну роту".

"Комбриг решил, что слаженное подразделение с мотивированными бойцами не нужно боевой бригаде", – добавила она.

Яна Червоная/Facebook, 13 июля 2017

По словам Червоной, в настоящее время голодают 12 человек.

В 2016 году 46 бойцов 53-й отдельной механизированной бригады, которые находились на полигоне "Широкий Лан", отправились пешком в Николаев, чтобы доложить военному прокурору об неудовлетворительных условиях, в которых они вынуждены проходить службу. Позже заместитель начальника Генерального штаба Владмир Хижий получил выговор, в.и.о. командующего Сухопутных войск Руслан Хомчак, заместитель командующего Сухопутных войск по боевой подготовке Юрий Николенко, командующий войск оперативного командования "Восток" Сергей Наев, заместитель командующего ОК "Восток" по боевой подготовке Валерий Залужный – строгий выговор, а заместитель командующего ОК "Восток" по логистике Александр Кондрашов – неполное служебное соответствие.