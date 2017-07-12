На Волыни осквернили свастикой мемориал замученным евреям

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. В селе Пятидни Владимир-Волынского района Волынской области неизвестные осквернили мемориал замученным евреям.

Об инциденте стало известно от председателя местной еврейской общины Владимира Музыченко, сообщает Вголос.

"Неизвестные негодяи осквернили святое для меня и каждого нормального человека место — мемориал на месте расстрела около двадцати тысяч граждан нашего города и близлежащих населенных пунктов в с. Пятидни. Этих людей убили нацисты при содействии местной полиции. Их убивали только за то, что они родились евреями", — рассказал Музыченко.

По его словам, после обращения к соответствующим службам аналогичные надписи остаются на остановке с. Ворчин — на международной трассе, по которой "едут иностранцы из Европы и делают очень неприятные для Украины выводы об украинцах".

Музыченко констатировал, что полиция не расследует уголовные дела о случаях вандализма.

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