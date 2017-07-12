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    Общество

    На Волыни осквернили свастикой мемориал замученным евреям

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    Сообщается, что возле мемориала замученным евреям в Волынской области неизвестные нарисовали свастику.
    Оскверненный мемориал замученным евреям в Волынской области
    vgolos.com.ua

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. В селе Пятидни Владимир-Волынского района Волынской области неизвестные осквернили мемориал замученным евреям.

    Осквернение памятника жертвам Холокоста в Тернополе
    Украинское фото
    Красная свастика. Осквернение памятника жертвам Холокоста в Тернополе

    Об инциденте стало известно от председателя местной еврейской общины Владимира Музыченко, сообщает Вголос.

    "Неизвестные негодяи осквернили святое для меня и каждого нормального человека место — мемориал на месте расстрела около двадцати тысяч граждан нашего города и близлежащих населенных пунктов в с. Пятидни. Этих людей убили нацисты при содействии местной полиции. Их убивали только за то, что они родились евреями", — рассказал Музыченко.

    По его словам, после обращения к соответствующим службам аналогичные надписи остаются на остановке с. Ворчин — на международной трассе, по которой "едут иностранцы из Европы и делают очень неприятные для Украины выводы об украинцах".

    Музыченко констатировал, что полиция не расследует уголовные дела о случаях вандализма.

    Смотрите также фотоленту: Нападение на синагогу в Умани: кровь и свиная голова

    Ранее сообщалось об акте вандализма в синагоге в Умани. Там группа лиц осквернила синагогу на могиле Рабби Нахмана. Они забросали внутреннее помещение кусками свинины и облили красной краской.

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