Во Львове между контейнерами с мусором появился "Садовый" в шпагате

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Во Львове появился необычный стрит-арт.

Мужчину в костюме, растянувшегося в шпагате между двумя мусорными контейнерами, внешне очень напоминающего мэра Львова Андрея Садового, неизвестные нарисовали на стене возле мусорной свалки, сообщает Depo.Львов.

Ранее сообщалось, что из-за того, что мусор со Львова незаконно "экспортировали" на территорию Ивано-Франковской области, на всех пунктах въезда на территорию Прикарпатья установлены дополнительные посты полиции.

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