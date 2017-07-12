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    Общество

    Во Львове между контейнерами с мусором появился "Садовый" в шпагате

    Тема:

    Невыносимый мусор Львова (354)

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    Во Львове неизвестные у мусорных контейнеров нарисовали мужчину, внешне очень напоминающего городского градоначальника Андрея Садового.
    Львовский стрит-арт
    lviv.depo.ua

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Во Львове появился необычный стрит-арт.

    Мужчину в костюме, растянувшегося в шпагате между двумя мусорными контейнерами, внешне очень напоминающего мэра Львова Андрея Садового, неизвестные нарисовали на стене возле мусорной свалки, сообщает Depo.Львов.

    Ранее сообщалось, что из-за того, что мусор со Львова незаконно "экспортировали" на территорию Ивано-Франковской области, на всех пунктах въезда на территорию Прикарпатья установлены дополнительные посты полиции. 

    Читайте также: Во Львове перестал накапливаться мусор — спецкор

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