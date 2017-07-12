В Украине из-за непогоды обесточены почти 80 населенных пунктов

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. В результате непогоды в ночь с 11 на 12 июля в Украине остались без электроснабжения 77 населенных пунктов, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"С 11 на 12 июля вследствие осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 77 населенных пунктов в 4 областях, а именно: Хмельницкая – 48 н.п., Волынская – 14 н.п., Ривненская – 8 н.п., Житомирская – 7 н.п.", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что к работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, во Львовской области в результате непогоды в ночь с 10 на 11 июля были обесточены 19 населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что из-за грозы и сильных порывов ветра был частично обесточен Мариуполь Донецкой области.