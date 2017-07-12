наверх
12.07.201709:48
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Украине из-за непогоды обесточены почти 80 населенных пунктов

    (обновлено: )85
    Как сообщили в ГСЧС, вследствие осложнения погодных условий из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 77 населенных пунктов в 4 областях.
    Монтажник проводит ремонт на линии электропередач. Архивное фото
    Кирилл Брага | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. В результате непогоды в ночь с 11 на 12 июля в Украине остались без электроснабжения 77 населенных пунктов, сообщает пресс-служба ГСЧС.

    Последствия непогоды в Черкасской области
    Инна Романчук/Facebook
    Непогода уничтожила более 7 тысяч га посевов в Черкасской области - спецкор

    "С 11 на 12 июля вследствие осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 77 населенных пунктов в 4 областях, а именно: Хмельницкая – 48 н.п., Волынская – 14 н.п., Ривненская – 8 н.п., Житомирская – 7 н.п.", — говорится в сообщении.

    В ведомстве сообщили, что к работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

    Напомним, во Львовской области в результате непогоды в ночь с 10 на 11 июля были обесточены 19 населенных пунктов.

    Ранее сообщалось, что из-за грозы и сильных порывов ветра был частично обесточен Мариуполь Донецкой области.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сергей Гайдай
    Рада в дыму. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме
    Михаил Погребинский
    "Позитивная химия": первая встреча Путина и Трампа