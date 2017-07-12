наверх
12.07.201708:17
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Украине объявлено штормовое предупреждение

    Тема:

    Пожароопасная непогода: Украина изнывает от жары (84)

    (обновлено: )259
    По информации Украинского гидрометцентра, в ряде областей страны пройдут грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.
    Дожди в Украине
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. В Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Черниговской, Сумской, ночью и в Житомирской и Киевской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.

    Об этом сообщает Гидрометцентр на своей странице в Facebook.

    Читайте также: Саммит Украина-ЕС. Прорыва не ждите — эксперт

    Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем ​​26-31°.

    В Киеве днем ​​без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем ​​28-30°.

    УкрГМЦ, facebook
    Карта погоды на 12 июля

    Напомним, 1 июля в результате осложнения погодных условий на территории Киевской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Тернопольской областей пострадал 21 человек, в том числе один ребенок. Кроме того, повреждены 260 кровель жилых домов, 11 хозяйственных зданий и 8 общеобразовательных школ.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Юрий Луценко
    Рада в дыму. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме
    7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге
    "Позитивная химия": первая встреча Путина и Трампа