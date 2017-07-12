В Украине объявлено штормовое предупреждение

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. В Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Черниговской, Сумской, ночью и в Житомирской и Киевской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Гидрометцентр на своей странице в Facebook.

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Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем ​​26-31°.

В Киеве днем ​​без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем ​​28-30°.

УкрГМЦ, facebook Карта погоды на 12 июля

Напомним, 1 июля в результате осложнения погодных условий на территории Киевской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Тернопольской областей пострадал 21 человек, в том числе один ребенок. Кроме того, повреждены 260 кровель жилых домов, 11 хозяйственных зданий и 8 общеобразовательных школ.