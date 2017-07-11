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    Общество

    Каждый третий украинец готов участвовать в массовых протестах - опрос

    (обновлено: )4920
    По результатам опроса, лишь 10,5% украинцев принимают активное участие в общественно-политической жизни своего населенного пункта, 41,2% респондентов – по мере возможностей.
    Флаг Украины. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Около трети украинцев (34,9%) готовы принять участие в массовых акциях протеста в случае бездействия властей и отсутствия реформ в стране, свидетельствуют результаты опроса социологического опроса Института Горшенина.

    Согласно исследованию, которое проведено в сотрудничестве с представительством Фонда Фридриха Эберта в Украине и результаты которого обнародованы во вторник, 15,9% опрошенных точно готовы выйти "на майдан", еще 19% скорее готовы протестовать, чем нет. Вместе с тем, 36,6% украинцев точно не выйдут на протесты, а 19,3% респондентов скорее не будут протестовать, чем будут.

    Украинцы о ситуации в стране
    РИА Новости Украина
    Хаос и протесты. Неутешительные результаты опроса украинцев

    Вместе с тем, в опросе говорится, что лишь 10,5% украинцев принимают активное участие в общественно-политической жизни своего населенного пункта, 41,2% респондентов – по мере возможностей, а 48,3% украинцев не интересуются общественно-политической жизнью. Кроме того, 46,4% опрошенных заявили, что всегда принимают участие в голосовании, еще 22,8% — почти всегда, а почти 10% украинцев не ходят на выборы.

    Опрос проводился с апреля по июнь по всей Украине за исключением неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Всего были опрошены 2000 совершеннолетних жителей.

    По данным социологической группы "Рейтинг", в мае 40% украинцев были готовы принять участие в массовых протестах.

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