Во Львовской области протестующие перекрыли трассу

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Жители села Криница Николаевского района Львовской области во вторник в знак протеста заблокировали движение на трассе Песочная — Трускавец.

Люди протестуют против изменения статуса местной школы.

Варта 1/ВКонтакте Блокирование трассы Песочная - Трускавец во Львовской области, 11 июля 2017

"Районная власть пытается сделать из местной школы филиал, то есть лишить ее всех прав и статуса юридического лица", — сообщается на странице "Варта 1" во "ВКонтакте".

Варта 1/ВКонтакте, 11 июля 2017

Судя по фото, выложенным в соцсети, в акции протеста принимают участие несколько десятков человек.

Варта 1/ВКонтакте Блокирование трассы Песочная - Трускавец во Львовской области, 11 июля 2017

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