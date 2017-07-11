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    Общество

    Во Львовской области протестующие перекрыли трассу

    (обновлено: )34
    В акции протеста, которая проходит в районе села Криница, принимают участие несколько десятков человек. На дороге образовался затор. Люди выступают против изменения статуса местной школы.
    Блокирование трассы Песочная - Трускавец во Львовской области, 11 июля 2017
    Варта 1/ВКонтакте

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Жители села Криница Николаевского района Львовской области во вторник в знак протеста заблокировали движение на трассе Песочная — Трускавец.

    Люди протестуют против изменения статуса местной школы. 

    Варта 1/ВКонтакте
    Блокирование трассы Песочная - Трускавец во Львовской области, 11 июля 2017

    "Районная власть пытается сделать из местной школы филиал, то есть лишить ее всех прав и статуса юридического лица", — сообщается на странице "Варта 1" во "ВКонтакте".

    Варта 1/ВКонтакте, 11 июля 2017

    Судя по фото, выложенным в соцсети, в акции протеста принимают участие несколько десятков человек.

    Варта 1/ВКонтакте
    Блокирование трассы Песочная - Трускавец во Львовской области, 11 июля 2017

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