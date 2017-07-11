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    Общество

    Суд запретил деятельность Русского культурного центра в Сумской области

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (353)

    (обновлено: )6101
    Сообщается, что в организации "Русский культурный центр" в Сумской области в ходе обысков была обнаружена литература "сепаратистского содержания".
    Флаг Украины и герб России
    Думская.net

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Сумской окружной административный суд по иску территориального управления юстиции запретил деятельность в Украине общественной организации "Русский культурный центр" в Сумской области.

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    В сентябре 2016 года Служба безопасности Украины провела обыск жилого помещения по месту жительства учредителя Сумской областной организации "Русский культурный центр". По данным областной прокуратуры, в ходе обыска были обнаружены и изъяты 20 экземпляров газеты и два агитационных материала "сепаратистского содержания", а также пакет с георгиевскими лентами и флаг России. Позднее ведомство сообщило, что обыски у основателя "Русского культурного центра" в Сумской области прошли в рамках дела о преступлениях "против основ национальной безопасности Украины".

    "По результатам судебного рассмотрения данного дела исковые требования удовлетворены в полном объеме, запрещена деятельность общественной организации "Русский культурный центр Сумской области", — сообщается во вторник на сайте суда.

    Решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции, сообщается на сайте.

    Ранее Львовские власти выселили из помещения Львовского облсовета областную ячейку Русского культурного центра. Организация в открытом обращении к президенту Украины Петру Порошенко попросила защитить организацию от "безосновательных" попыток отобрать у центра его помещение во Львове.

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