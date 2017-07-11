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    Из-за непогоды во Львовской области обесточены 19 населенных пунктов

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    В ГСЧС отметили, что в результате осложнения погодных условий сработала система защиты линий электропередач и произошло обесточивание 19 населенных пунктов во Львовской области.
    Линия электропередач. Архивное фото
    RIA News Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. В результате непогоды в ночь с 10 на 11 июля во Львовской области обесточены 19 населенных пунктов, сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

    "С 10 на 11 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 19 населенных пунктов во Львовской области. К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго", — сообщает ГСЧС.

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    Ранее сообщалось, что из-за грозы и сильных порывов ветра был частично обесточен Мариуполь Донецкой области.

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