Из-за непогоды во Львовской области обесточены 19 населенных пунктов

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. В результате непогоды в ночь с 10 на 11 июля во Львовской области обесточены 19 населенных пунктов, сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

"С 10 на 11 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 19 населенных пунктов во Львовской области. К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго", — сообщает ГСЧС.

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Ранее сообщалось, что из-за грозы и сильных порывов ветра был частично обесточен Мариуполь Донецкой области.