Месяц безвиза: более 95 тыс жителей Украины посетили ЕС

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Почти сто тысяч украинских граждан смогли воспользоваться безвизовым режимом с Европейским Союзом.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Уже 95461 гражданин Украины воспользовался правом беспрепятственного въезда в страны ЕС и всего 50 отказов. Большинство из них — из-за неподтверждения цели поездки", — написал Слободян на своей странице в Facebook.

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

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