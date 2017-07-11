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    Общество

    Месяц безвиза: более 95 тыс жителей Украины посетили ЕС

    Тема:

    Европа открывает для украинцев свои границы (613)

    (обновлено: )19701
    По информации спикера Госпогранслужбы Олега Слободяна, более 95 тыс граждан Украины воспользовались безвизом, только 50 человек получили отказ.
    Биометрический паспорт
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Почти сто тысяч украинских граждан смогли воспользоваться безвизовым режимом с Европейским Союзом.

    Загранпаспорт
    УНИАН
    Безвиз, туризм и глупость

    Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

    "Уже 95461 гражданин Украины воспользовался правом беспрепятственного въезда в страны ЕС и всего 50 отказов. Большинство из них — из-за неподтверждения цели поездки", — написал Слободян на своей странице в Facebook.

    С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

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